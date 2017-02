Plus d'infos sur le spectacle Rien A Dire à Bagneux

RIEN A DIRE - LEANDREC'est quoi l'utilité du clown ?Loin du clown amoureux, un brin godiche, de la Commedia dell'arte, Léandre Ribera est un clown tout-terrain. Depuis plus de 20 ans, il fait le tour du monde avec son humour chargé de poésie, s'inspirant du cinéma muet, du mime, du geste et de l'absurde.Ce personnage drôle et attachant nous ouvre les portes de sa maison, une maison sans mur. Une bâtisse bien étrange, peut-être hantée, avec des monstres dans les placards, un cintre vierge en guise de penderie, une table forcément bancale et une chaise bringuebalante. Tout un monde fait de déséquilibres, de rires, de chaussettes volantes, de pluie de parapluies, de miroirs joueurs, de lampes farouches et de pianos télépathiques...C'est quoi l'utilité du clown ? L'empathie, la surprise, le rire. C'est un espace entre l'optimisme et la nostalgie, le lieu où l'anodin devient sublime, d'où jaillit la beauté et la poésie.