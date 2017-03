Plus d'infos sur le spectacle Travelling Circus à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART (1027613/1027614/1025501) PRESENTE CE SPECTACLE

Travelling Circus cie Hors pistes mise en scène Vincent Gomez et Christian Lucas chorégaphie Vincent Gomez et Séverine Chasson avec Nickolas Van Corven, Lola Devault-Sierra, Robin Zobel, Laurent Pareti, Antoine Nicaud tout public En quête de stabilité et d'équilibre, cinq acrobates de haut vol se lancent le défi fou de s'ajouter une contrainte supplémentaire (des tapis roulants !) pour croiser numéros de cirque et techniques du cinéma. Quand le sol se dérobe sous vos pieds, comment continuer à avancer ? Savez-vous jongler sur un tapis volant ? Qui peut faire du vélo sans rouler ? Orchestré de main de maître par Vincent Gomez, ce Travelling Circus multiplie les séquences burlesques dans un long travelling qui emprunte au 7e Art. En mettant ses interprètes aux prises avec une surface en mouvement perpétuel, le metteur en scène parvient à révéler la poésie des mouvements de tous les jours, des chassés-croisés du métro au ballet incessant des passants dans la rue. Comme chez Buster Keaton, le monde se dérobe en permanence sous leurs pieds... Ici, toutes les techniques sont exploitées : jongleries, sangles aériennes, portés acrobatiques, cabrioles, acrobaties sur monocycle et vélo acrobatique sont autant de prétextes à faire naître des images époustouflantes. Un spectacle à voir en retenant sa respiration mais en ouvrant grand les yeux ! Une invitation à se laisser porter par le ressac de la vie, dirigée par cinq guides espiègles et énergiques... Laissez-vous tenter, ça le mérite! BSCNews PMR : 01 41 90 17 02