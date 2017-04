Plus d'infos sur le spectacle Le Bar A Paillettes à Colombes

Le Bar à paillettesBienvenue dans un petit bar où les surprises sont sans limites et les verres rarement vides. Grandement burlesques, hautement virtuoses, les hôtes se mettent en quatre pour nous faire patienter avant le numéro mythique de la patronne des lieux. Mais voilà, elle prend son temps. L'acrobate attitré qu'on stimule au p'tit blanc, l'homme à tout faire qui ne compte plus ses bleus et l'élégant maître de cérémonie qui lorgne sur les dames du public, nous font patienter dans une débauche de tours. Chaque effort frôle la catastrophe. La rigueur et bonne volonté du début laissent place à un dérapage vers une apothéose frénétique. Survoltés, athlétiques, casse-cou et téméraires, ce sont des acrobates étonnants dans une ambiance de fête totale. Cirque Ozigno De et avec Hervé le Belge, Robin Auneau et Nelson Caillard Durée : 1h20 Dès 6 ans