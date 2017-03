Plus d'infos sur le spectacle Les Rois Vagabonds à Colombes

Les Rois Vagabonds – Concerto pour deux clownsDe et avec Julia Moa Caprez et Igor Sellem Deux clowns atypiques et dépareillés se défient. Brillantissime de nouveautés et de talent. Ambiance cosy et feutrée plantée quelque part au pays des clowns. Un premier personnage, robe pompadour coupée aux genoux et coiffe démesurée sur la tête, apparaît jouant du violon. Puis un autre, proche d'un Boudu sauvé des eaux, gauche et ballot, s'invite dans le tableau. La combinaison des deux fait mouche et déclenche une série de gags cabotins dans leur rivalité à être le meilleur. Parmi les pièges tendus et les coups à éviter, le violon continue à déverser ses notes enchanteresses. Du rire et de la grande virtuosité pour tous. Durée : 1h05 Dès 8 ans