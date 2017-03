Plus d'infos sur le spectacle La Famille Semianyki à Gennevilliers

Dans ce spectacle les SEMIANYKI porte un regard corrosif sur une famille russe complètement déjentée, enteun père émouvant, une mère autoritaire et séductrice et une ribambelle d'affreux bambins aussi détestable qu'attachant ! Entre amour et chaos les SEMIANYKI jouent à merveille sur des sensations simples, fortes, comme le faisait autrefois le cinéma muet.