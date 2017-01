Plus d'infos sur le spectacle Influence à Meudon la Foret

Le Collectif clowns d'ailleurs et d'ici a été créé en 2002 autour du projet de développement de l'école de cirque de Phare Ponleu Selpak. Cette ONG qui signifie « la lumière de l'art » en khmer a été fondée en 1994 au Cambodge, suite au régime des Khmers rouges. Elle vise à soutenir le développement communautaire à travers la délivrance de services sociaux, éducatifs et culturels aux enfants vulnérables et à leurs familles.

Depuis 20 ans, cette école de cirque accueille et entraîne les plus jeunes dans plusieurs disciplines circassiennes : acrobatie, jonglage, équilibre, contorsion...Autant de prouesses impressionnantes retrouvées dans Influence, leur toute nouvelle création.

La domination, la suprématie, la manipulation. Les jeux de pouvoir se retrouvent à tous les niveaux de la société. Ce spectacle très visuel aborde des thématiques fortes qui nous obligent à réfléchir sur notre rapport aux autres.

