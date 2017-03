Plus d'infos sur le concert Kiki à Asnieres sur Seine

THEATRE ARMANDE BEJART (Lic 1-1074228 ; 3-1074229) PRESENTE ce spectacle

Dans le cadre de la journée internationale de la femme Un spectacle musical et joyeux qui fait partager l'exubérance des « années folles » en peignant la vie de KIKI de Montparnasse. L'incroyable parcours de cette star emblématique d'une époque haute en couleurs. KIKI fut muse et modèle des plus grands noms de l'Ecole de Paris, témoin de l'éclosion de Modigliani, Soutine, Fujita, Utrillo, Cocteau, Desnos, Man Ray et tant d'autres. Elle fut aussi peintre, chanteuse et « amuseuse » de cabaret toujours animée d'une irrépressible envie de « donner de la gaité aux gens ». «..... ce spectacle est une petite friandise acidulé, fourrée de tendresse, d'audace et d'émotions » La Figaro Magazine (Philippe Tesson) « Minena Marinelli a tous les talents. Hervé Devolder auquel on doit aussi « Les Fiancés de Loches », le sait. Il fait reposer le spectacle sur ses épaules et il a bien raison. » Le Figaro (Nathalie Simon) PMR : 01 41 11 14 20