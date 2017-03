Plus d'infos sur le concert Lars Danielsson à Bagneux

LARS DANIELSSON : LIBERETTO IIC'est un magnifique plateau de jazz scandinave que nous vous offrons, emmené par le magistral contrebassiste et compositeur suédois. On oublie en effet trop que la Suède est une des vieilles terres du jazz européen. Et Liberetto IIen est la preuve.Entre autre accompagné de Magnus Öström -batteur de feu EST que nous avions accueilli au TVH-, Danielsson explore de nouvelles dimensions musicales à la frontière du jazz, de la musique classique ou encore du traditionnel scandinave... Ce dernier opus est sans doute sa plus belle réalisation. Un album abouti, sans temps mort, mûri dans les moindres détails. C'est du jazz de chambre ? C'est du folk classique ? C'est juste passionnant.