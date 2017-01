Plus d'infos sur le concert Orchestre National D'ile De France à Bagneux

ORCHESTRE NATIONAL D'ILE DE FRANCE - VIVALDI & COAu sein d'un orchestre, chacun joue dans un esprit collectif. Mais chaque membre peut être aussi un soliste. C'est ce que montre ce programme qui, dans une première partie, donne la parole à trois figures importantes de l'Orchestre national d'Île-de-France : Ann-Estelle Médouze, Jean-Michel Penot et Hélène Giraud.C'est tout naturellement sans chef que les concerts de Vivaldi et de Mozart peuvent s'interpréter alors, dans l'esprit de la musique de chambre. C'est le même esprit qui règne dans le Divertimento de Bartók (1939), plusieurs siècles plus tard, et sans soliste déclaré. Car les cordes de l'orchestre jouent entre elles dans l'esprit d'un gigantesque quatuor à cordes. Le Divertimento est devenu une oeuvre très célèbre : puissante, vibrante et détonante, elle sonne comme un écho au drame de la Seconde Guerre mondiale, avec ses accents obstinés et angoissés, tout autant qu'elle traduit un désir de liberté et de lyrisme.