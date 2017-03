Plus d'infos sur le concert General Elektriks à Boulogne Billancourt

GENERAL ELEKTRIKS To be a stranger, le nouvel opus d'Hervé Salters, fait la part belle aux claviers funk, aux beats hip hop, aux mélodies pop et extravagances sonores. Entre sons vintages et musique du futur... Art Funk ? Hip Pop ? Appelez-ça comme vous voulez. C'est le nouveau General Elektriks qui donne une furieuse envie de remuer les jambes...