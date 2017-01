Plus d'infos sur le concert Les Sea Girls à Boulogne Billancourt

LES SEA GIRLS De et avec Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon et Agnès Pat'Mise en scène : Philippe NicolleDans leur nouveau spectacle, les quatre drôles de dames reprennent le flambeau d'un music-hall totalement déjanté, pimenté de chansons farfelues, de danses et de tours de magie. Enrubannées de plumes et de paillettes, elles font les clowns et le grand écart, passent du gospel au tango et du french cancan à la bossa nova, et ce, sans souffler !