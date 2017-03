Plus d'infos sur le concert Sarah Mckenzie à Boulogne Billancourt

SARAH MCKENZIE Une voix à part, une présence incontestable, de superbes compositions et un réel talent pour mêler compositions originales, standards et trésors cachés de l'histoire du jazz. Sarah McKenzie a les moyens de ses ambitions : la pianiste concilie un profond respect pour la tradition jazz et un style indéniablement personnel