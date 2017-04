Plus d'infos sur le concert Ben Mazué à Chatillon

BEN MAZUÉ Le samedi 2 avril à 20h30 Durée estimée : 1h30 Des « versions de soi ». Les chansons de Ben Mazué mettent en scène les états de la vie, entre autobiographie et fiction - et, comme on sait, ce Je qui est un Tu, et qui veut devenir un Nous en restant Soi, c'est la poésie même. Avec une fragilité typique de la chanson française, ce jeune artiste fait le portrait de sa génération, et de la manière dont elle arrive aux rendez-vous successifs qui décident de nos destins, les épreuves du désir, de l'amour, du travail, des enfants, de l'âge. Ce Provençal, qui a trouvé dans Paris à vivre seul à plusieurs, cherche seul ses propres moyens (son parlé-chanté, par exemple), mais s'entoure remarquablement (Guillaume Poncelet ou Robin Notte, Pauline Croze ou Corneille) d'une sorte de « famille » où chacun vient fondre sa couleur, comme dans ses musiques où jazz, rap, house font une « electrology » libre. Si l'esprit de communauté prévaut, c'est parce que la priorité, c'est de « tenir le théâtre rempli ». Il vient au public avec un besoin d'amour, qu'il lui importe d'échanger et de satisfaire.