Plus d'infos sur le concert Bachar Mar-khalife à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART (1027613/1027614/1025501) PRESENTE CE SPECTACLE

Bachar Mar-Khalifé album Ya balad avec Bachar Mar-Khalifé (piano, voix), Aleksander Angelov (basse), Dogan Poyraz (batterie) tout public Entre jazz et musique du monde, en passant par l'électro ou le reggae, la musique de Bachar Mar-Khalifé est inclassable. Et c'est peut-être ça qui en fait toute la beauté et sa densité émotionnelle. Dans la famille Khalifé, je demande le fils aîné ! Digne héritier d'une famille de musiciens célèbres au Liban, son pays natal, Bachar Mar-Khalifé se joue des frontières et des genres. Il nous propulse dans un univers bien à lui où s'entrechoquent tradition orientale et jazz, musique classique ou encore électro. Entouré de ses deux acolytes à la basse et à la batterie, Bachar manie tour à tour le piano, les percussions, le clavecin, la flûte ney et bien d'autres encore. L'harmonie est parfaite, bouleversante. Il chante l'exil, le déracinement, les souvenirs d'enfance avec une douce et vibrante mélancolie. Mais avec quelle force il galvanise son auditoire quand il scande la paix, la vie ! Sa devise ? Danser, pleurer, rire. Attention, c'est communicatif ! Vous ne le connaissiez pas, courez le découvrir, vous serez subjugués. Bachar Mar-Khalifé bouleverse avec ses mélodies à la mélancolie lumineuse. L'Express Sombre et lumineux, empreint d'une mélancolie âpre et indocile, Bachar Mar-Khalifé bouleverse par sa densité émotionnelle. Le Monde PMR : 01 41 90 17 02