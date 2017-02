Plus d'infos sur le concert Traviata à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART (1027613/1027614/1025501) PRESENTE CE SPECTACLE

Traviata - Vous méritez un avenir meilleur d'après La Traviata de Giuseppe Verdi conception Judith Chemla, Florent Hubert et Benjamin Lazar mise en scène Benjamin Lazar direction musicale Florent Hubert avec Florent Baffi, Damien Bigourdan, Jérôme Billy, Renaud Charles, Élise Chauvin, Judith Chemla, Axelle Ciofolo, Myrtille Hetzel, Bruno Le Bris, Gabriel Levasseur, Sébastien Llado, Benjamin Locher, Marie Salvat en français et en italien surtitré tout public Quand Giuseppe Verdi assiste au théâtre à La Dame aux camélias, il est immédiatement séduit par le drame d'Alexandre Dumas fils et décide de la transposer en opéra. Plus d'un siècle plus tard, le brillant trio Judith Chemla / Florent Hubert / Benjamin Lazar s'empare d'un des plus célèbres opéras pour le remettre au théâtre, son lieu de création original. Alfredo Germont, jeune homme de bonne famille, tombe amoureux d'une courtisane, Violetta Valéry. Sincèrement amoureuse, Violetta abandonne son métier et se donne sans réserve à Alfredo. Cependant, le père d'Alfredo, au nom de la respectabilité bourgeoise, obtient d'elle qu'elle rompe avec son fils sans dévoiler le motif réel de sa décision. La tuberculose dont elle est déjà atteinte, reprend alors de plus belle... Plus tard, Alfredo apprend que Violetta n'a jamais cessé de l'aimer et a sacrifié son amour à la réputation de son amant. Saisi par le remords, il accourt à son chevet, mais trop tard : épuisée par la maladie, Violetta meurt dans ses bras. Il ne s'agit là ni d'un opéra, ni d'une pièce de théâtre mais bien d'un mélange des deux. Cet entrelacement du roman et de l'opéra est au coeur de cette nouvelle création. On y retrouvera des extraits du roman de 1848, de la pièce de 1852, et d'innombrables références au « splendide XIXe siècle » comme le nommait André Breton. Ainsi, les robes et costumes sont décrits par les acteurs à partir de journaux de l'époque, avant d'apparaître sur scène. La fête naît autant dans les mots que dans les images et les sons. Vous retrouverez les amours d'Alfredo et de Violetta dans une mise en scène liant théâtre, chant lyrique et musique. Les six chanteurs - dont Judith Chemla en Violetta - et les sept instrumentistes se partagent le même espace, rendant visibles le lien entre la musique et l'action, entre parlé et chanté, entre le français et l'italien surtitré. PMR : 01 41 90 17 02