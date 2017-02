Plus d'infos sur le concert Anne Paceo à Clichy

La batteuse/compositrice primée aux Victoires de la musique (jazz) revient avec un quatrième album explosif aux influences électriques. Entre chansons et embardées instrumentales, rythmiques telluriques et souffles libertaires, «Circles» déploie un groove organique, poétique et inspiré. Anne Paceo s'entoure de Leila Martial (voix), Emile Parisien (sax), et Tony Paeleman (claviers) et mène un groupe emblématique d'une nouvelle génération de musiciens, inventive et décomplexée.