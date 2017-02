Plus d'infos sur le concert Gauthier Toux Trio à Clichy

Existant depuis 2013, à l'initiative du jeune pianiste Gauthier Toux, ce trio incarne la diversité musicale et culturelle du jazz d'aujourd'hui, mélangeant des mélodies simples inspirées par des musiques plus actuelles (pop, hip-hop...) avec des rythmes organiques, en gardant comme ligne directrice le jazz et sa valeur essentielle, l'improvisation. Le Gauthier Toux Trio s'est produit dans des lieux tels que le Paris jazz festival à la Défense, Jazz à Viennes, Cully jazz (en ouverture de Wayne Shorter), Copenhagen jazz fest... Leur deuxième album “Unexpected Things”, sorti chez NoMadMusic en mars 2016, a déjà été salué par TSF Jazz, FIP et les Inrocks... Gauthier Toux: piano I Kenneth Dahl Knudsen: contrebasse I Maxence Sibille: batterie