Plus d'infos sur le concert Cecile Mclorin Salvant à Colombes

Cécile McLorin Salvant & Aaron Diehl trioLa chanteuse franco-américaine incarne le renouveau du jazz vocal avec maturité et talent. Plus qu'une voix, Cécile McLorin Salvant est un diamant à la pureté envoûtante dont les mille et une facettes se dévoilent avec plus de force et de sincérité à chaque concert. Révélée au grand public avec l'album WomanChild en 2013, elle a depuis été invitée à se produire sur les scènes jazz du monde entier. Son dernier album For One to Love, récemment récompensé par un Grammy Award, a de quoi nous faire chavirer, tous sans exception. Standards soigneusement sélectionnés y côtoient compositions originales pour nous parler tout en nuances d'amour et d'envie, de plaisir et de désir.Durée : 1h15