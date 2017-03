Plus d'infos sur le concert L'opera De Quat'sous à Colombes

L'Opéra de quat'sousDaprès Kurt Weill et Bertolt Brecht Compagnie Opéra Éclaté Avec Nicole Croisille, Patrick Zimmermann, Éric Perez, Anandha Seethanen, Flore Boixel...L'incontournable pièce musicale créée dans les années 20 n'a rien perdu de son panache. Dans les bas-fonds de Londres, voyous, voleurs, coupe-gorges et prostituées se confrontent pour leur bout d'autorité, leur territoire, leur royaume éphémère et virtuel. Tout ce p'tit monde s'en donnant à coeur joie, le drame latent de leur misérable existence s'évapore pour laisser place à une énergie électrisante. Nicole Croisille retrouve l'équipe d'Opéra Éclaté pour la seconde fois. Preuve de la qualité incontestable de cette compagnie qui rend à la forme cabaret tout son éclat et ses étoiles.Durée : 2h00 Spectacle destiné aux plus de 15 ans