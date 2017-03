Plus d'infos sur le concert Claire Desert à Courbevoie

Le centre culturel de Courbevoie (1-1049891/92/93/94;3-1049895)présente ce spectacle

Piano1ère partie :Sonate opus 78 Beethoven Polonaise fantaisie de ChopinQuatre préludes de Debussy :- La cathédrale engloutie- Ondine - Bruyères - Ce qu'a vu le vent d'ouest 2ème partie :Scènes de la forêt de SchumannNocturne ut# mineur opus 27 numéro 1 de ChopinDeux Lieder Schumann/LisztNocturne fa Majeur opus 15 no 1 de Chopin Miserere du Trouvère Verdi/Liszt Aux quatre coins du monde, elle séduit le public par la grâce, la profondeur et l'humilité de ses interprétations. Invitée de festivals prestigieux, elle est présente sur nombre de grandes scènes internationales et est aussi une chambriste hors-pair, comptant parmi ses partenaires privilégiés Emmanuel Strosser, Anne Gastinel, Gary Hoffman, Tedi Papavrami et Nemanja Radulovic.Sous les doigts experts de Claire Désert, les oeuvres sont admirablement éclairées dans leurs moindres recoins, les traits livrés dans leur plus total dépouillement et les nuances respectées à la lettre.PMR : 01 46 67 70 00