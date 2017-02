Plus d'infos sur le concert La Petite Fille Aux Allumettes à Courbevoie

Le centre culturel de Courbevoie (1-1049891/92/93/94;3-1049895)présente ce spectacle

Embarquez en famille pour une aventure fantastique et pleine de rebondissements avec cette adaptation en comédie musicale du célèbre conte d'Andersen ! À Londres, la petite Emma doit vendre des allumettes dans la rue. N'y parvenant pas, elle finit par craquer l'une d'entre elles pour se réchauffer... Et soudain, elle est embarquée au coeur d'un royaume imaginaire ! Elle y retrouve sa grand-mère, prisonnière du cruel Fragotov.Elle y croise aussi des personnages drôles et attachants, comme Monstro Falco, de courageux pirates et Olga, une voyante délirante ! Emma parviendra-t-elle à combattre Fragotov et à sauver sa grand-mère ? Une aventure fantastique pleine de rebondissements !PMR : 01 46 67 70 00