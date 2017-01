Plus d'infos sur le concert Patricia Kaas à Courbevoie

Le centre culturel de Courbevoie présente ce concert

La diva retrouve son élément : la scène. Une histoire d'amour qui la transfigure et qui dure depuis plus de trente années, enluminées de succès. Un dizième album studio, le premier opus de chansons originales depuis 13 ans, est annoncé au sein du label Warner pour Novembre 2016.Icône en Europe de l'Est, en Asie, en Allemagne et dans d'innombrables pays où elle représente la quintessence de la chanson française éternelle, Patricia Kaas est avant tout un miracle scénique, car c'est devant un public forcément conquis que sa voix et son personnage, faits de puissance et de fêlures, prennent tout leur sens. « Ce nouvel album sera pour moi l'occasion de retrouver mon public sur scène autour de mes plus grandes chansons »PMR : 01 46 67 70 00