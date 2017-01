Plus d'infos sur le concert L'esprit Du Clan à Issy les Moulineaux

L' histoire d'un des groupes les plus prolifiques de la scène metal hardcore s'était brusquement arrêtée en 2011. Après six efforts salués par la critique et un public fidèle, plus de 800 concerts dont se souviennent ceux qui les ont croisés, l'épopée sincère d'une bête de scène s'était essoufflée. C'est la même urgence qui réunit à nouveau L'Esprit Du Clan aujourd'hui. Avec la même vélocité, le plaisir et l'envie sont revenus. Et c'est avec un album composé en un laps de temps très court que nous reviennent les sentiments que nous procuraient les premiers chapitres du groupe. Nouveau départ, vieilles methods, tel pourrait être le slogan d'un groupe qui effectue là son grand retour vers le futur. Après un concert de reformation complet à Paris, l'Esprit du Clan investit la scène du Réacteur ! Invités spéciaux : The Arrs S'il est un groupe qui a su allier la puissance et la brutalité du hardcore aux mélodies du metal, ce serait sans aucun doute The Arrs. Auteurs de nombreux albums toujours bien accueillis, dont le désormais classique Soleil Noir, le groupe tient également une solide réputation de scène avec des concerts à l'énergie brute. Assister à un concert de The Arrs est un défouloir et si le groupe dispense une musique violente et colérique, il sait aussi fédérer son public et lui offrir des shows généreux et positifs. Faites place aux invités spéciaux de la soirée, vous ne serez pas déçus ! Personnes à mobilité réduite : 01 40 93 44 50