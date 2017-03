Plus d'infos sur le concert Debussy - Ravel - Chen à Malakoff

DEBUSSY - RAVEL - CHENCONCERT BRUNCHClaude Debussy Sonate pour flûte, alto et harpe Maurice Ravel Sonate pour violon et violoncelle Qigang Chen Voyage d'un rêve pour flûte, harpe, percussions et trio à cordes Trio Opus 71 : Pierre Fouchenneret violon, Nicolas Bône alto, Éric Picard violoncelle (distribution en cours)Durée 1h Un programme éclectique, composé autour de la harpe et inspiré par les sonorités subtiles et impressionnistes d'alliages instrumentaux délicats. À ces titres, la Sonate en triode Debussy, que beaucoup tiennent pour le chef-d'oeuvre suprême du compositeur, se devait d'y figurer tant les trois instruments convoqués marient leurs timbres admirablement. D'une extrême plénitude polyphonique, la sonate de Ravel écrite « à la mémoire de Claude Debussy » participe d'un élan créateur tout aussi puissant. Les deux archets y dialoguent avec vigueur et impressionnent par la virtuosité qu'ils déploient. Dernier élève d'Olivier Messiaen, le compositeur Qigang Chen synthétise dans son écriture les cultures chinoise et européenne, alliant la pensée asiatique et les concepts musicaux occidentaux. Son oeuvre au titre évocateur, Voyage d'un rêve, tout en offrant un contrepoint plus contemporain à ce programme, s'inscrit, par sa recherche de couleurs délicates et de contrastes raffinés, dans une même lignée que celles de ses illustres aînés.