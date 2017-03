Plus d'infos sur le concert Gaber, Io E Le Cose à Malakoff

GABER, IO E LE COSETextes et musiques Giorgio Gaber et Sandro Luporini Arrangements Régis Huby Avec Maria Laura Baccarini voix et Régis Huby violon ténor électroacoustique, violons électrique et acoustique, effetsDurée 1h20Mais qui donc était ce Giorgio Gaberscik, alias Giorgio Gaber(1939 – 2003), présenté comme chanteur, guitariste, compositeur, acteur et dramaturge italien ? Un amoureux du jazz, du rock et surtout de la chanson française, dont les maîtres avaient pour nom Jacques Brel ou Léo Ferré. Mais aussi, et peut-être avant tout, un observateur attentif de la société et des humains qui la composent. Une sorte d'entomologiste poétique, utopique et engagé. Passionnée par cet artiste, Maria Laura Baccarini n'a pas eu trop de mal à convaincre Régis Huby de se lancer avec elle dans un corps-à-corps vocal et instrumental. Elle s'empare de ces textes humanistes en version originale, et dans sa langue natale, avec une intensité saisissante. C'est peu dire qu'elle les habite : elle les chante, les déclame, elle ne fait plus qu'un avec ces hommes et ces femmes qui souffrent et qui aiment. Lui est venu apporter son design sonore au service duquel il met ses violons, ainsi que différentes sonorités électroniques. En ligne directe vers nos propres émois, leur hommage est vibrant et vivant, au plus proche du réel de la vie.Le disque est paru chez Abalone Productions, 2015