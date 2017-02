Plus d'infos sur le concert Shakespeare Songs à Malakoff

SHAKESPEARE SONGSCompositions Guillaume de Chassy et Christophe MargueAvec Guillaume de Chassy piano, Christophe Marguet batterie, Andy Sheppard saxophones et Delphine Lanson récitanteDurée 1h15Le disque est paru chez Abalone Productions, 2015Shakespeare continue encore et toujours d'inspirer les musiciens siècle après siècle (Purcell, Mendelssohn et Britten, mais aussi Berlioz, Bellini, Gounod, pour ne citer qu'eux), tant les humains égarés dans ces tragédies nous ressemblent. Aujourd'hui, l'univers du grand William ouvre une expérience immanquable à la frontière entre jazz et théâtre. Preuve en est, le trio composé de Guillaume de Chassy au piano, Christophe Marguet à la batterie et de l'anglais Andy Sheppard aux saxophones, se produit au London Jazz Festival, dans le cadre du bien nommé et prestigieux Shakespeare‘s Global Theatre. Àvchaquevcomposition, le climat musical et les développements improvisés donnent vie aux personnages de l'illustre dramaturge auxquels Delphine Lanson prête sa voix, en anglais et dans le texte. Le tragique destin de l'enfant perdue du Conte d'hiver, la vengeance dans le pardon de Prospero, l'invitation à la danse de Capulet, l'amour criminel et jaloux d'Othello, celui passionné et tragique de Juliette, le désarroi d'Hamlet... Tout Shakespeare défile en un cortège d'émois, de passions et de drames pour un florilège d'instants privilégiés.