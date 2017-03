Plus d'infos sur le concert Vincent Peirani à Meudon la Foret

Récompensé aux Victoires du Jazz à plusieurs reprises, ce musicien aux influences multiples et contemporaines redonne ses lettres de noblesse à l'accordéon, son instrument de prédilection.

Living Being, nouvel album aux sonorités actuelles et électrisantes embrasse tous les styles, à l'image de cet accordéoniste éclectique à la formation foisonnante. Jazz, pop, rock, musique du monde ou encore classique, autant de genres qui inondent sa musique d'un son vif et novateur.

Site web : http://www.meudon.fr/agenda-676/jazz-vincent-peirani-5021.html?cHash=c0275e353225c49e307fea2ff4faff64

Infos réservation :

au 01 49 66 68 90 ou sur http://billetterie.meudon.fr