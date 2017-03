Plus d'infos sur le concert Soiree Rock Et Celtic Blues à Montrouge

Le concert Soiree Rock Et Celtic Blues est au programme du festival Guitares au beffroi 2016 2017.

FESTIVAL GUITARES AU BEFFROI (2-1049549) présente ce concert.

Soirée Rock et Celtic Blues – Michael Jones invite Dan Ar Braz Première partie : REGIS COISNE KOWAN DUO. Professeur au Conservatoire Raoul Pugno, ce remarquable soliste joue et se joue de ses influences multiples, de Ten Years After à Dick Annegarn. Seconde partie : MICHAEL JONES invite DAN AR BRAZ. Le chanteur guitariste franco-gallois, compagnon de route de Jean-Jacques Goldman et Carole Fredericks, invite son ami breton, Dan Ar Braz, pour une soirée aux influences forcément celtiques et électriques.PMR : 01 46 12 76 76