Plus d'infos sur le concert Infinito à Neuilly sur Seine

Direction Nicolas Krauze

Orchestre de Chambre Nouvelle Europe

Pierre Thilloy

Le Serment

Gustav Mahler

Adagietto

Ernest Chausson

Poème

Franz Schubert

Transcription pour orchestre par Gustav Mahler

La jeune fille et la mort

L'Adagietto (4e mouvement) de la 5e symphonie de Gustav Mahler est une page bouleversante et connue de tous notamment à travers le somptueux fi lm de Luchino Visconti Mort à Venise (1971).

Caractérisé par une forme libre et très émouvante, Le Poème d'Ernest Chausson est l'un des plus beaux moments du répertoire pour violon et orchestre.

Sommet incontesté du quatuor à cordes réorchestré magistralement par Gustav Mahler, La jeune fille et la mort est une oeuvre aux résonances tragiques qui pousse jusqu'aux extrêmes les tensions expressives, comme le laisse deviner la véhémence avec laquelle s'ouvre le premier mouvement.

