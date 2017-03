Plus d'infos sur le concert La Grande-Duchesse de Gerolstein à Neuilly sur Seine

Livret Henri Meilhac et Ludovic Halévy

Musique Jacques Offenbach

Mise en scène Pierre Thirion-Vallet

Direction musicale Amaury du Closel

Avec Etienne Billault, Geoffrey Degives, Anne Derouard, Judith Fa, Leonardo Galeazzi, Matthieu Justine, Joseph Kaufman, Jean-Baptiste Mouret, Erwan Piriou, Adrien Poupin, Nicolas Rether, distribution en cours...

La Grande-Duchesse de Gérolstein occupe une place de choix dans l'oeuvre de Jacques Offenbach. Après le triomphe de La Belle Hélène et de La Vie Parisienne, Offenbach et ses deux complices, Henri Meilhac et Ludovic Halévy, présentent cet opéra bouffe à l'Exposition Universelle de 1867. Sous une apparence frivole, Offenbach parodie les petites cours européennes, l'armée et son amour immodéré du galon. Il déploie un monde qui malgré toutes les bassesses ne manque pas de panache, où les gradés sont parfois dégradés au gré des toquades d'une fantasque souveraine de vingt ans.

Intrigues, complots et courtisaneries sont parsemés de morceaux devenus célèbres Ah ! Que j'aime les militaires, Voici le sabre, Dites-lui...

En amuseur public d'une impitoyable lucidité, Offenbach nous fait rire à travers le reflet désopilant de la déchéance d'un Empire avançant fièrement au souvenir de sa gloire passée.

Site web : http://culture.theatredessablons.com

Infos réservation :