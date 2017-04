Plus d'infos sur le concert Le Mecano De La Générale à Puteaux

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE // THE GENERAL Direction musicale : Neil Thomson Avec l'Orchestre National d'Île-de-France Musique : Carl Davis Film muet - 1926 - États-Unis Réalisé par Buster Keaton & Clyde Bruckman Avec : Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender, Jim Farle Durée : 1h10Tourné en 1926, ce film de Buster Keaton et Clyde Bruckman est un chef-d'oeuvre d'humour et de poésie. Il est même devenu l'un des films de Keaton les plus admirés, car l'histoire filmée en extérieur avec des paysages grandioses, sans aucun trucage, va bien au-delà des scénettes comiques que l'on a l'habitude de voir à l'époque du cinéma muet. Un conducteur de locomotive, Johnnie Gray, habite en Géorgie, dans le sud des États-Unis. Il chérit autant la Générale, sa locomotive, qu'Annabelle Lee, sa bien-aimée. La guerre de Sécession éclate : le père et le frère d'Annabelle sont mobilisés. Considéré plus utile comme conducteur de train que comme soldat, Johnny reste à son poste, même s'il apparaît comme un lâche aux yeux de beaucoup. Un jour, des soldats nordistes volent sa locomotive et enlèvent dans la foulée sa fiancée Annabelle... La musique de Carl Davis, même si elle a été écrite récemment, retrouve le charme et les qualités des grandes musiques de films historiques : elle vous guide et vous entraîne dans ce film trépidant.