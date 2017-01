Plus d'infos sur le concert Pee Bee - La Dolce Vita à Sceaux

Pee Bee :

Fin 2007, Claudio Pallaro et Gary Brunton lancent une invitation à une trentaine de musiciens de la région parisienne : un rendez-vous hebdomadaire dans le but d'échanger des idées, de rechercher et de créer ensemble. Ce collectif de musiciens professionnels devient le « Pee Bee » (les initiales des leaders). Il s'est très vite stabilisé autour d'un noyau dur, avec un effectif pratiquement inchangé depuis son origine.

Le Pee Bee c'est aussi un engagement dans l'action, avec l'écriture de quarante-trois titres originaux (à ce jour), et toujours cette spécificité de traiter la voix comme un instrument à part entière. Le Pee Bee, ce sont donc douze musiciens professionnels de tous âges (trois générations...), cinq nationalités (française, anglaise, suisse, italienne, japonaise), et la moitié qui compose et arrange, ce qui donne encore plus de vie, de dynamisme et d'enthousiasme au groupe.

Le Pee Bee rejoint en mars 2015 les « Grands Formats », la fédération nationale des grands ensembles de jazz et de musiques à improviser.

La Dolce Vita, symbole de l'art de vivre à l'italienne, est le nom du nouveau projet du Pee Bee dédié à la musique de nos cousins transalpins.

Le saxophoniste italien Claudio Pallaro et le vibraphoniste français David Patrois en sont à l'origine. Avec cette envie de faire (re)découvrir des mélodies connues ou moins connues issues de l'opéra, du cinéma mais également de la variété et des « cantaautori ».

Une approche fellinienne de ce très large répertoire sera la marque de fabrique du Pee Bee avec comme proposition un panorama cohérent, subjectif et émotionnel de la musique italienne.

Séance adaptée au jeune public le samedi 14 janvier à 16h (Durée 50 mn).

Avec :

Claudio Pallaro : saxophone ténor/soprano ; David Patrois : vibraphone/marimba ; Gary Brunton : contrebasse/basse ; Sandrine Deschamps : chant ; Gilles Relisieux : trompette/bugle ; Jérémie Bernard : trompette/bugle/cor ; Didier Haboyan : saxophone alto/flûte/clarinette ; Éric Desbois : saxophone baryton/soprano ; Frédéric Loiseau : guitare ; Robin Ducruet : trombone ; Daniele Israel : trombone ; Luc Isenmann : batterie ; Yohan Progler : son.