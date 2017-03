Plus d'infos sur le concert Café Polisson à Suresnes

Il y avait les pierreuses, les gueuses, les fleurs de trottoir qui racolaient sur les fortifs ou dans les terrains vagues. Et puis, les cocottes, les courtisanes, des artistes qui faisaient mine de séduire alors qu'elles étaient à vendre.

Bruant, Damia, Toulouse-Lautrec ont immortalisé ce demi-monde des théâtres et des caf'conc montmartrois. Nathalie Joly, qui a consacré neuf ans à explorer le répertoire d'Yvette Guilbert, l'élargit, cette fois, aux gouailleuses et autres diseuses du Second Empire qui pour échapper à la censure excellaient dans l'art des inflexions pour mieux multiplier les allusions à la sexualité. Son « parlé chanté » égrène des textes qui parlent de sexe avec esprit, des couplets truculents, grivois, paillards, qui disent aussi la souffrance cachée sous les dessous fripons. En velours rouge et soie blanche, Nathalie Joly reprend, un récital conçu pour l'exposition « Splendeurs et misères, images de la prostitution 1850-1910 », au musée d'Orsay.

vendredi 3 mars à 21:00

samedi 4 mars à 21:00

