Plus d'infos sur le concert D'elle à lui à Suresnes

Comédienne et chanteuse, Emeline Bayart aime les chansons qui racontent des histoires, des histoires de couples qui parlent de passion, de libertinage et d'amour vache. D'hommes et de femmes qui s'ennuient, se trompent et se déchirent.

Des histoires tristes qu'elle rend hilarantes. Accompagnée de Manuel Peskine au piano, la belle blonde aux yeux bleus puise dans le répertoire du caf'conc' et des chanteuses de caractère - d'Yvette Guilbert à Juliette - sans chercher à les imiter. Elle a travaillé l'interprétation comme elle travaille ses rôles : avec une exigence singulière. Tenir la ligne mélodique pour mieux la briser par la parole ou un changement de tessiture, passer de la voix de tête à la voix de poitrine, de la voix chantée à la voix parlée, du cri au murmure. Un récital coquin, drôle et poétique.

mercredi 1 mars à 21:00

jeudi 2 mars à 21:00

Site web : http://www.theatre-suresnes.fr/2016-d-elle-a-lui

Infos réservation :