« On ne change pas une équipe qui gagne (à être connue) ». François Morel, comédien, auteur et éditorialiste de France Inter, aime aussi « chanter » des histoires dont il écrit les paroles.

Pour ce nouveau concert, il convoque ses fidèles, déjà complices du précédent opus Le soir, des lions : Juliette à la mise en scène, l'auteur- compositeur Antoine Sahler, Lisa Cat-Berro au saxophone, Muriel Castebois aux percussions et Amos Mah qui rejoint la joyeuse bande au violoncelle. Entre Tati et Boby Lapointe, cet inconditionnel de Bourvil ne boude pas la tristesse « surtout quand c'est un comique qui la chante ». Les chansons qu'il a choisies balaient un large éventail : pétillantes et légères, tendres ou passionnées, elles racontent la vie des autres et la nôtre. Parfois teintées de mélancolie depuis les événements de janvier 2015, elles sonnent comme un baume musical tout en délicatesse, dans le texte comme dans le coeur.

vendredi 24 mars à 21:00

samedi 25 mars à 21:00

dimanche 26 mars à 17:00

