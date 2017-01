Plus d'infos sur le concert Naive New Beaters à Villeneuve la Garenne

M.J.C - ESPACE PIERRE BROSSOLETTE (3-1038847) PRESENTE ce concert.

Les Naive New Beaters sont de retour en 2016 avec leur troisième album, intitulé À la Folie. Pour lancer cet opus, ils sortent leur premier single, Heal Tomorrow, avec Izïa, en février et accompagnent la chanson d'un clip interactif réalisé en 360°. Ce troisième album parle davantage des relations hommes-femmes, c'est notamment pourquoi les NNBS engagent une bassiste et une batteuse pour les accompagner sur scène tout au long de la tournée.Personnes à mobilité réduite : 01 47 94 52 96