Plus d'infos sur le spectacle Tap Factory à Boulogne Billancourt

TAP FACTORY Chorégraphie et mise en scène : Vincent PausaniasTap Factory est un savant mélange de claquettes, danse urbaine, percussions et numéros acrobatiques à couper le souffle. Un spectacle alliant virtuosité, humour et fantaisie, mené tambour battant par une troupe d'artistes qui a su séduire de nombreux publics à travers le monde.