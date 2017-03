Plus d'infos sur le spectacle The Roots / Kader Attou à Boulogne Billancourt

THE ROOTS / KADER ATTOU CCN La Rochelle/Cie Accrorap. Chorégraphie : Kader AttouKader Attou propulse onze danseurs, tous renversants d'invention et de tension, pour revenir sur son passé, « racontant » le hip hop à travers un carnet de notes aux mille figures de style. Il nous livre une ode magistrale au hip hop, à la fois spectaculaire et poétique, démontrant qu'il a un don et la subtilité pour une danse masculine dynamique et épurée.