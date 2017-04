Plus d'infos sur le spectacle Yaron Herman Trio à Boulogne Billancourt

YARON HERMAN TRIO Virtuose ébouriffant d'inventivité, le jeune Yaron Herman s'est imposé comme l'un des instrumentistes les plus spectaculaires de la scène mondiale et draine un public jeune, fidèle et nombreux qui apprécie l'éclectisme de son répertoire. Pour son prochain album le pianiste retourne au trio et annonce une musique nouvelle à la croisée du jazz et de la pop.30' avec... Élèves du CRR et du Département Jazz/Impro (GPSO)