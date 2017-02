Plus d'infos sur le spectacle Glace ! à Colombes

Glace !Une invitation à la désobéissance créative et vitaminée sur glace ! Ancien patineur, le chorégraphe Sébastien Lefrançois revient à ses premiers amours et transforme la scène en patinoire éphémère. Basket à un pied, patin à l'autre, à l'affût de la moindre transgression à exécuter, les artistes protéiformes testent la résistance de leurs corps à la glace. À la fois spectateurs et acteurs de leur propre performance qu'ils s'amusent à tester en direct, ils croisent danse hip hop, art du clown et patinage artistique avec humour et générosité. L'air de rien, par la mise en danger poétique de leur corps, ils dessinent alors une ode à la glisse et, à travers elle, à la liberté de créer, d'inventer, et de ne surtout pas rester immobile.Direction artistique Sébastien Lefrançois Compagnie Trafic De StylesDurée : 1h15 Dès 6 ans