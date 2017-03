Plus d'infos sur le spectacle La Belle Au Bois Dormant à Colombes

La Belle au Bois Dormant à l'Avant Seine

le 12 mars 2017

Une évocation fougueuse du célèbre conte de Perrault, où la danse et la musique baroques s'échappent du passé pour épater grands et petits.

Grâce à la chorégraphe et spécialiste du genre Béatrice Massin, la danse baroque s'offre une cure de jouvence et réussit à s'imposer comme une forme moderne à l'écoute de son temps. Dans un tourbillonnement d'étoffes, reprenant les codes de la « belle danse », la Belle et son prince sont propulsés dans l'effervescence d'un voyage musical. De Lully à Mozart, le trio de danseurs se joue du travestissement dans un univers féerique. Une parenthèse dansée à la portée de tous.

Durée 50 min

À voir en famille dès 6 ans

Le prix des places est compris entre : 14.00 et 21.00 ?

Date : dimanche 12 mars 2017

