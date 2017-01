Plus d'infos sur le spectacle Tombé Du Ciel à Fontenay aux Roses

TOMBÉ DU CIEL Cie Arcane / Maria Ortiz Gabella A partir de 3 ans Tombé du ciel est un conte chorégraphique inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry. « On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux » nous rappelle Le Petit Prince. Transposés dans un paysage urbain, fait de projections et de théâtre d'ombres, les personnages de ce conte si célèbre mèneront les tout petits vers la compréhension de ce message. Danse, projections et lumières pour une quête initiatique où il n'est question que d'amour, d'amitié, de confiance et d'humanité. Alors suivez les lumières, les sons, les images... Ce chemin mène forcément quelque part... Distribution Chorégraphe et danseuse : Maria Ortiz Gabella Mise en scène : Franck Paitel Création musicale : Sébastien Berteau Création lumières : Fred Lecoq Vidéo : François Côme