Plus d'infos sur le spectacle My Rock à Meudon

My Rock c'est l'histoire de la danse contemporaine frottée aux riffs enragés du rock. Jean-Claude Gallotta renouvelle ce spectacle créé dix ans plus tôt avec une chorégraphie libérée et libératrice, à l'image du rock des Clash, de Bob Dylan, des Rolling Stones ou de Patti Smith ; autant de sons mythiques qui cadencent les corps des 12 danseurs sur scène.

Ponctué par le doux récit de Gallotta, le spectacle nous plonge au coeur des musiques qui ont accompagné les rêveries de son adolescence. Ce ballet, à la fois poétique et frénétique, est un concentré d'énergies sensuelles, dynamisantes et nostalgiques.

Site web : http://www.meudon.fr/agenda-676/danse-my-rock-jean-claude-gallotta-5005.html?cHash=49fdd37d24a4163086071712aa95b85f

Infos réservation :

au 01 49 66 68 90 ou sur http://billetterie.meudon.fr/