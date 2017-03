Plus d'infos sur le spectacle Horizon - Création Chorégraphique De La Compagnie Pm à Nanterre

Le 30 mars 2017 à 20h, la Cie pm présente au Théâtre Koltès de l'Université Paris Nanterre (Bâtiment L) HORIZON, pièce pour 4 danseurs, 1 musicien et 1 chanteuse. Avec HORIZON, Philippe Ménard nous propose de prendre de la hauteur et de redimensionner notre place d'humain. Il nous emmène dans une aventure chorégraphique qui cherche à nous immerger dans une « sensation du monde », une intimité organique de notre condition commune d'être humain dans sa quête de sens, face à l'infini. HORIZON est la tentative de nous laisser saisir par le « sentiment océanique » comme l'a évoqué Romain Rolland : la sensation d'éprouver et d'appréhender le monde dans sa globalité...

