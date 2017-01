Plus d'infos sur le spectacle Le Lac des Cygnes à Neuilly sur Seine

Yacobson Ballet - Saint-Pétersbourg

Directeur artistique Andrian Fadeev

Chorégraphie Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Musique Andrian Fadeev

Livret Vladimir Begichev et Vasily Geltser

Intemporel bijou de l'art russe, Le Lac des Cygnes est l'une des pièces du répertoire du ballet les plus célèbres au monde. Le Yacobson Ballet s'empare de toute la mesure du chef-d'oeuvre grâce à son style d'une rare pureté et d'une très haute exigence, ses décors chatoyants et ses costumes raffinés.

Fondé en 1969 par Leonid Yacobson, l'un des chorégraphes majeurs du XXe siècle, le Yacobson Ballet est la première compagnie de Russie détachée d'un opéra.

Dirigé par Andrian Fadeev, ancien danseur principal du Théâtre Mariinsky où fut créé Le Lac des Cygnes, le Yacobson Ballet défend le style académique propre à Marius Petipa, chorégraphe inventeur des ballets féeriques à grand spectacle.

Entre pas de deux et grands ensembles, la grâce infinie des danseurs vous transporte dans ce drame lyrique servi par une véritable prouesse technique.

Site web : http://culture.theatredessablons.com

Infos réservation :

http://culture.theatredessablons.com/spectacles/le-lac-des-cygnes