Plus d'infos sur le spectacle The Roots à Neuilly sur Seine

Chorégraphie Kader Attou

Avec Bruce Chiefare, Babacar "Bouba" Cissé, Virgile Dagneaux, Erwan Godard, Mabrouk Gouicem, Adrien Goulinet, Kevin Mischel, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil Ouelhadj, Maxime Vicente

Considéré comme l'une des références en France de la danse hip hop, Kader Attou, chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National de La Rochelle a su créer une danse unique, nourrie de confrontations avec des cultures différentes et du frottement entre esthétiques - danse hip-hop, danse kathak, danse contemporaine, art du cirque et de l'image. Il retrace les périodes marquantes de ses vingt ans de carrière, s'interroge sur les chemins de la mémoire corporelle : comment, à partir d'une technique corporelle, avec la virtuosité, naît l'émotion ? Entouré de onze danseurs d'une vitalité incroyable, capables de plier leur corps aux figures les plus complexes, le spectacle The Roots (Les racines) nous emmène vers un voyage poétique d'une générosité époustouflante.

Quelle danse ! C'est spectaculaire... Un rendez-vous pour toute la famille, une véritable ode au mouvement pour tous les curieux de la danse !

Site web : http://culture.theatredessablons.com

Infos réservation :