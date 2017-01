Plus d'infos sur le spectacle Y Olé ! à Neuilly sur Seine

Chorégraphie José Montalvo

Créé et interprété par Karim Ahansal dit Pépito, Rachid Aziki dit ZK Flash, Abdelkader Benabdallah dit Abdallah, Emeline Colonna, Anne-Elisabeth Dubois, Serge Dupont Tsakap, Fran Espinosa, Samuel Florimond dit Magnum, Elizabeth Gahl, Rocío Garcia, Florent Gosserez dit Acrow, Rosa Herrador, Chika Nakayama, Lidia Reyes, Beatriz Santiago, Denis Sithadé Ros dit Sitha

José Montalvo, chorégraphe, vidéaste, scénographe au Théâtre National de Chaillot, nous plonge avec Y Olé ! sa nouvelle création, dans un univers hispanique enchanteur sur fond de musique classique, de tubes de son adolescence et de chants traditionnels.

Virtuose des mélanges, marqueur de son esthétique depuis les années 90, il nous propose de penser et de sentir le monde différemment. Il nous livre un ballet contemporain à la croisée de la danse classique et du hip hop, en passant par le flamenco ou les claquettes.

Joyeux et poétique, ce ballet contemporain nous emporte comme une fête printanière, un retour aux origines et un manifeste artistique, métissé et pluriel... Une pièce chorégraphique pour seize merveilleux interprètes, danseurs et musiciens, qui célèbrent la vie dans une énergie exaltante.

