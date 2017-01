Plus d'infos sur le spectacle Orchestre De La Garde Republicaine à Puteaux

L'Orchestre de la Garde républicaine, dont l'origine remonte à 1848, est composé de 120 musiciens professionnels issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon. L'orchestre d'harmonie entreprend en 1872, aux États-Unis, le cycle de ses voyages à l'étranger et le succès est immédiat. Depuis, de très nombreuses tournées ont affirmé son prestige dans le monde entier. L'Orchestre de la Garde républicaine est en mesure d'interpréter tout le répertoire musical classique du 17e siècle à nos jours. Certains grands compositeurs ont exécuté leurs propres oeuvres à la tête de l'orchestre d'harmonie. La Cantate de Camille Saint-Saëns ou le Boléro de Maurice Ravel dirigés par leurs auteurs, quel bel hommage pour cette formation ! Florent Schmitt a même écrit spécialement Les Dionysiaques. Sa discographie, initiée au début du 20e siècle, comporte de très nombreux enregistrements, réalisés par les différents chefs qui se sont succédés à la tête de cette prestigieuse formation. Lors de cette soirée exceptionnelle, l'Orchestre de la Garde Républicaine reçoit le guitariste Emmanuel Rossfelder. Ensemble, ils interpréteront le Concerto d'Aranjuez pour guitare et orchestre de Joaquín Rodrigo.Durée : 1h30