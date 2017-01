Plus d'infos sur le spectacle Cité Danse connexions 1 à Suresnes

Passer du dance floor d'un club à l'intimité d'un living room, tel est le grand saut proposé par ce premier programme de Cités danse connexions.

Dans Basic, le hip hopeur et spécialiste de house dance, Ousmane « Baba » Sy réunit trois danseurs pour une performance live rythmée à vue par le son des platines. À partir d'une trame commune chaque représentation est différente, au gré de la vibe et de l'impulsion musicale donnée par le DJ Sam One. À mi-chemin entre l'esprit des battles et celui des dance clubs, une expérience unique. Changement de décor avec le duo intimiste conçu par John Degois, interprète et chorégraphe sur de nombreuses éditions du Festival. Son Tandem est celui de la vie de couple, telle qu'elle se déroule avec ses hauts et ses bas dans le huis clos du salon conjugal. En une série de tableaux, il évoque le quotidien qui abîme et les moments de grâce qui sauvent. Ici, c'est le langage des corps qui donne le tempo.

Basic

Chorégraphie et interprétation Ousmane "Baba" Sy

en savoir plus

Tandem [création]

Chorégraphie John Degois

samedi 21 janvier à 18:30

dimanche 22 janvier à 15:00

lundi 23 janvier à 21:00

Site web : http://www.theatre-suresnes.fr/2016-cites-danse-connexions-1

Infos réservation :

https://tsjv.shop.secutix.com/list/seasonTickets ou au téléphone 0146979810