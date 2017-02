Plus d'infos sur le spectacle Cité danse connexions 2 à Suresnes

Danseur pour Dominique Boivin, José Montalvo ou Kader Attou, Kevin Mischel est un spécialiste du popping. Si'mhamed Benhalima, champion d'Europe de break dance, est l'une des figures de la première génération du hip hop.

Fidèles de Suresnes cités danse, tous deux sont des complices de longue date puisque le premier a été l'interprète de la pièce du second, Existe, conçue pour l'édition 2012 du Festival. Leur duo, Soi, est la rencontre de ces deux artistes sensibles et généreux. Autre pas de deux, celui formé par Johanna Faye et Saïdo Darwin, b-girl et b-boy passés par diverses expériences chorégraphiques entre hip hop et danse contemporaine. Riche de leurs deux identités, Iskio, leur corps à corps créé en 2015, explore ce qu'il se passe quand le langage et la communication se heurtent au silence.

Soi

Chorégraphie et interprétation Si'mhamed Benhalima et Kevin Mischel

en savoir plus

Iskio

Chorégraphie et interprétation Johanna Faye et Saïdo Darwin

eudi 2 février à 21:00

samedi 4 février à 18:30

dimanche 5 février à 15:00

Site web : http://www.theatre-suresnes.fr/2016-cites-danse-connexions-2

Infos réservation :

https://tsjv.shop.secutix.com/list/seasonTickets ou au télép^hone au 0146979810